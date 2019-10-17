مسئول أمريكي: الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا.

وأوضح بينس في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضًا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك

على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي .ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحًا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا.وقال بنس إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة حيث ستعمل الولايات المتحدة على تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مضيفًا أن القوات الكردية سوف تنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا بعمق 20 ميلًا.وكشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، عن أن وقف العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، بشكل كامل سيتم بعد انتهاء عملية الانسحاب الآمن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده لن لن تفرض عقوبات إضافية على تركيا.