رئيس وزراء إيطاليا: العمل العسكري التركي في سوريا "غير مقبول"

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي رفضه الهجوم التركي على الأراضي السورية، وقال: إيطاليا تعتبر أن العمل العسكري (لأنقرة) الذي بدأ في سوريا "أمراً غير مقبول".

وأوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - نقلا عن مصادر في قصر كيجي (مقر الحكومة في روما) - القول إن

كونتي أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالبه خلالها بالقيام بدوره بمسؤولية "كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".وذكرت الوكالة أنه خلال الاتصال "كانت هناك لحظات توتر شديد، في إطار الدعوات الحازمة والمتكررة من جانب كونتي لوقف هذه المبادرة العسكرية، ذات الآثار السلبية على السكان المدنيين".ولفت كونتي إلى "الآثار السلبية والضارة من ناحية الأزمة الإنسانية، ومعاناة السكان المحليين وما يترتب عن ذلك من نزوح"، حاثا إياه بشدة على سحب القوات من تلك المنطقة لتجنب تقويض النضال المشترك ضد تنظيم داعش ووضع أفق الحل السياسي لجهود الأمم المتحدة في خطر.