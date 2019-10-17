رئيسة مجلس النواب الأمريكي: انسحابنا من سوريا يخدم روسيا

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا يصب في مصلحة روسيا. وأضافت بيلوسي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن ترامب غضب بالأمس خلال اجتماعه مع قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس بسبب التساؤلات التي طرحت حول سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي غضب - أيضا - بسبب التساؤلات حول خطة البيت الأبيض للقضاء على داعش بعد فرار عدد من عناصرها بسبب العملية العسكرية التركية. الأمريكية اليوم الخميس - أن ترامب غضب بالأمس خلال اجتماعه مع قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس بسبب التساؤلات التي طرحت حول سحب القوات الأمريكية من سوريا.وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي غضب - أيضا - بسبب التساؤلات حول خطة البيت الأبيض للقضاء على داعش بعد فرار عدد من عناصرها بسبب العملية العسكرية التركية.

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