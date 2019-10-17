ليندسي جراهام: لا يمكن أن نترك حلفاءنا الأكراد دون مساعدة

دعا السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، تركيا إلى ضرورة إنهاء توغلها والانسحاب الفوري من سوريا.
وقال جراهام في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - إن هناك قوات مدعومة من تركيا تحرر عناصر من تنظيمداعش الإرهابي من السجون وهناك عملية تطهير عرقي ضد الأكراد ويجب العمل على وقفها.
وشدد على أن بلاده لن تسمح لتنظيم داعش الإرهابي بالعودة مجددًا، مبينا في الوقت ذاته أن واشنطن لا يمكن أن تترك حلفائها الأكراد دون مساعدة.
وحول العقوبات الأمريكية على تركيا، أشار جراهام، إلى أن العقوبات على أنقرة ستجبر أردوغان على وقف الهجمات التركية في سوريا، موضحا في الوقت ذاته أن العقوبات الأمريكية لا يمكن تغييرها إلا إذا تبدل الوضع.
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