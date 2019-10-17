بنس يلتقي اردوغان في محاولة لوقف إطلاق النار في سوريا

التقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في محاولة لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان التركي في سوريا.

ويأتي ذلك بينما تم الكشف عن رسالة بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اردوغان يقول له فيها "لا تكن أحمق".

وبعث ترامب تلك الرسالة في اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها على شمال شرق سوريا. وقال له ترامب إنه لا يريد أن يسجله التاريخ على أنه "شيطان".

ويرافق بنس في زيارته وزير الخارجية مايك بومبيو وعدد من المسؤولين.

كان ترامب توعد بتشديد العقوبات الاقتصادية على تركيا إذا لم توافق على إنها عدوانها.

وبعد أيام من بدء انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، بدأت القوات التركية هجومها على شمال شرق سوريا مستهدفة قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الكبير في قتال تنظيم داعش الإرهابي.

كان اردوغان توعد، أمس الأربعاء، بمواصلة العملية العسكرية في سوريا.

وبعد أسبوع من بدء العدوان، قالت مراسلون صحفيون، في الجانب التركي، إنهم سمعوا أصوات ضربات جوية متتالية إضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار.

وكانت القوات التركية سيطرت على مدينة حدودية اخرى هي تل ابيض في 13 الجاري.

واتهمت القوات الكردية، اليوم الخميس، تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية مثل الفوسفور الأبيض والنابالم، الأمر الذي نفته أنقرة.

ونزح أكثر من 300 ألف مدني منذ بدء الهجوم، في "واحدة من أكبر موجات النزوح خلال أسبوع" منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، وفق رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن نحو 500 شخص قتلوا من بينهم عشرات المدنيين.

وأثارت العملية التركية التي دخلت أسبوعها الثاني، حراكا دبلوماسيا من الدول الكبرى.

وفي مواجهة انتقادات واسعة في واشنطن بتخلي ترامب عن الأكراد، فرض الرئيس الأميركي عقوبات على ثلاثة وزراء أتراك وزاد الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الفولاذ التركي.

وأعلن مكتب بنس أن الولايات المتحدة ستسعى إلى فرض "عقوبات اقتصادية قاسية" على تركيا في حال لم يتم التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وكتب الرئيس الأميركي، في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر والتي أكد البيت الأبيض صحتها، "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف "أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي... وسأفعل ذلك".

وتابع "سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية (...) وسوف ينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة".