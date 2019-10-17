الرئيس الأمريكي يعلن عن مجيء "أخبار عظيمة" من تركيا

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، بأن "أنباء عظيمة ترد من تركيا" وذلك عقب إجراء وفد أمريكي محادثات في أنقرة بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وقال ترامب على حسابه بموقع لتدوينات القصيرة "تويتر"، "الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".

والتقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بالرئيس التركي في وقت سابق اليوم في إطار مهمة أمريكية لإقناع تركيا بوقف الهجوم على المقاتلين الأكراد في سوريا.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول تركي لـ"رويترز" إن تركيا "حصلت على ما تريده بالضبط في الاجتماع".

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