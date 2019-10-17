كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يعلن عن مجيء "أخبار عظيمة" من تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، بأن "أنباء عظيمة ترد من تركيا" وذلك عقب إجراء وفد أمريكي محادثات في أنقرة بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.
وقال ترامب على حسابه بموقع لتدوينات القصيرة "تويتر"، "الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".
والتقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بالرئيس التركي في وقت سابق اليوم في إطار مهمة أمريكية لإقناع تركيا بوقف الهجوم على المقاتلين الأكراد في سوريا.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول تركي لـ"رويترز" إن تركيا "حصلت على ما تريده بالضبط في الاجتماع".
الهجوم التركي على سوريا
هذا وقد بدأت تركيا هجوم على شمال سوريا، يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق. بعد أن انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الجاري، جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.