كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... نائب الرئيس الأمريكي يعلن من أنقرة عن وقف إطلاق النار على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، بشكل تام خلال خمسة ايام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.
وجاء إعلان بنس في مؤتمر صحفي في أنقرة عقب مباحثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال نائب الرئيس الأمريكي: إن "العملية التركية ستتوقف بشكل تام بعد انتهاء الانسحاب خلال هذه المدة، وذلك بعد محادثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان استمرت أكثر من أربع ساعات"، مضيفاً أنه "قبل نحو أسبوع توغلت تركيا في سوريا، وطالب ترامب تركيا بوقف التوغل والتفاوض مع الأكراد".
وتابع بنس، أنه بفضل قيادة ترامب والعلاقة مع الرئيس أردوغان تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يوقف العملية العسكرية التركية، مشيرا إلى أن الأمر أنقذ أرواح ملايين الأشخاص في شمالي سوريا.
وأشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.
وقال إنه اتفق مع الرئيس التركي أردوغان بشأن مواصلة العمل ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وأضاف مايك بنس، أن البلدين اتفقا أيضا على حماية السجون في شمال سوريا، التي يحتجز فيها الآلاف من عناصر التنظيم الإرهابي.
وكان ترامب غرد على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قبيل المؤتمر الصحفي أن أخبارا جيدة ستأتي بعد قليل من تركيا خلال المؤتمر الصحفي لنائب الرئيس الأمريكي، لكنه أعطى إشارة متناقضة، عندما قال إن اللقاء بين بنس وأردوغان طال أكثر من اللازم.