كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... نائب الرئيس الأمريكي يعلن من أنقرة عن وقف إطلاق النار على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، بشكل تام خلال خمسة ايام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وجاء إعلان بنس في مؤتمر صحفي في أنقرة عقب مباحثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.