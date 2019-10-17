كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار من الرئيس الأمريكي بشأن عضو الكونجرس البارز المتوفى في ظروف غامضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، عن قرارا بشأن إيلايجا كامنجز الراحل، عضو الكونجرس الديمقراطي البارز، الذي توفي عن عمر يناهز 68 عاما، وكان في صلب التحقيق الهادف إلى عزله، بحسب ما أفاد مكتبه.

أمر الرئيس الأمريكي، في بيان صادر عن البيت الأبيض، بتنكيس كل أعلام الولايات المتحدة الأمريكية، في أمريكا وحول العالم، تقديرا لـكامنجز.

وتوفي النائب عن مدينة بالتيمور في مستشفى جون هوبكنز "بسبب مضاعفات حالة صحية مزمنة"، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكان كامنجز شخصية مرموقة وترأس لجنة الإشراف والإصلاح، واشتهر بقامته الفارعة وصوته الجهوري وبلاغته في الخطابة، وكان في صلب التحقيق لعزل الرئيس وتصادم معه مرارا في الأشهر الأخيرة.

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وتحقق اللجنة في قضايا بينها معاملة إدارة ترامب للمهاجرين على الحدود مع المكسيك ومساعيها لإضافة سؤال حول الجنسية في عملية الإحصاء العام المقبل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي مدينة بالتيمور بأنها "مليئة بالجرذان والقوارض" وغير صالحة لعيش البشر، وألقى بمسؤولية ذلك على كامنجز، الديمقراطي الأمريكي من أصل أفريقي، الذي مثل المدينة، التي تسكنها غالبية من السود في الكونجرس منذ 1996، واقترح ترامب على كامنجز قضاء وقت أطول هناك.

وكتب كامنجز ردا على ذلك "سيدي الرئيس، أنا أذهب إلى منزلي وإلى منطقتي يوميا. كل صباح أستيقظ وأذهب وأناضل من أجل جيراني. ويرتب علي واجبي الدستوري الإشراف على السلطة التنفيذية. ولكن واجبي الأخلاقي يحتم علي القتال من أجل أبناء دائرتي".

ويعد كامنجز أحد أكثر الديمقراطيين نفوذا في الكونجرس، وحليفا أساسيا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ وفقا لموقع "فرانس برس".