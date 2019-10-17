كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الرئيس العراقي: المؤتمر الوطني الخاص بالدستور سيناقش تعديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أمير الكناني، مستشار رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح للشؤون القانونية، اليوم الخميس، بأن المؤتمر الوطني الخاص بالدستور، الذي دعا إليه الرئيس برهم صالح، سيناقش النظام الدستوري للبلاد وغيرها من المسائل الأساسية.

وأوضح الكناني، أنه سيتم خلال المؤتمر محاولة الإجابة عن سؤال "هل النظام البرلماني هو الأفضل للعراق أم النظام الرئاسي؟"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

كما سيناقش الحوار الوطني "العلاقة بين المركز والإقليم"، أي السلطة المركزية في بغداد والسلطات المحلية في مختلف المناطق، خاصة في ما يتعلق بالثروات وكيفية توزيعها، خصوصاً النفط.

كما سيتطرق الحوار الوطني لصلاحيات المحافظات، وسيطرح مسألة انتخاب المحافظ بشكل مباشر من الشعب أو من خلال مجلس المحافظة وفق الآلية الحالية.

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واعتبر الكناني أن التعديلات، التي سيتوصل لها الحوار تحتاج إلى مدة زمنية لتطبيقها، تصل إلى أشهر، "لأن آليات تعديل الدستور ليست سهلة"، حسب تعبيره.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية على أن "رئيس الجمهورية عازم على تعديل بعض الفقرات من الدستور، باعتبار أنه تم تشخيص كثير من الحالات التي تستوجب هذا التعديل".

ويذكر أن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح كان قد أعلن، يوم أمس الأربعاء، عن عقد مؤتمر وطني برعايته من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته، مشدداً على أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها.

برهم أحمد صالح