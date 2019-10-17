تشييع جثمان الشيخ الذي توفي داخل مسجد في موكب مهيب -صور

صور:يونس الميموني

جرى ظهر اليوم الخميس، بطنجة، تشييع جثمان الشيخ الذي توفي داخل مسجد بحي الوردة، مباشرة بعد انتهائه من آداء صلاة العشاء، نحو مثواه الأخير بمقبرة سيدي بوحاجة، وذلك بحضور حشد غفير من عائلته وجيرانه.

وانطلقت الجنازة من بيت عائلة الفقيد بحي الوردة، باتجاه مسجد الحي، حيث أقيمت عليه صلاة الجنازة، قبل أن يصل في موكب مهيب إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي بوحاجة.

وتوفي المسن البالغ من العمر 72 عاما بطريقة مفاجئة أمس الأربعاء، داخل مسجد بحي الوردة المتواجدة بمنطقة “شار بن ديبان”مباشرة بعد انتهائه من تأدية صلاة العشاء، حيث سقط على الأرض بطريقة مفاجئة أمام أنظار المصلين، الذين حاولوا إسعافه والاتصال بعناصر الوقاية المدنية.

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وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة الشيخ إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.