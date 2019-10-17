عز الدين ضحية فيديو “قالك الحاج” يتلقى هدية غير متوقعة من “MBC”

خصصت قناة “إم بي سي مغرب”، هدية غير متوقعة للمواطن المغربي عز الدين، الذي كسب تعاطف قلوب الجميع، بسبب تعرضه للاستهزاء، والسخرية بسبب حاجته إلى المال.

وحل طاقم برنامج “جوابك ذهب” في مدينة مراكش من أجل لقاء عز دين، الذي عبر عن حاجته، ومعاناته، قبل أن يتلقى الخبر السعيد، وهو منحه شقة كهدية.

وتعاطف المغاربة مع عز الدين، الذي يقطن في مدينة مراكش، بعد تعرضه لموقف أهينت فيه كرامته، من طرف شابين، أوهماه أنهما سيمنحانه المال، وسخرا منه، مستغلين حاجته، كما وثقا ممارستهما عبر فيديو، أدى نشره إلى استياء عارم.

يذكر أن برنامج “جوابك ذهب” هو برنامج مسابقات، مسرحه الشارع المغربي، إذ يمكن للمشاركين من المارة الفوز بـ”خميسة” من ذهب في حالة تقديم الجواب الصحيح على سؤال معين.