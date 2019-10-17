قطر تلغي نظام الكفالة على العمال الأجانب وتضع حدا أدنى للأجور

أعلن وزير العمل القطري، يوسف محمد العثمان فخرو، أن بلاده ستلغي تماما نظام الكفالة على العمال الأجانب، الذي تنتقده المنظمات الدولية، المدافعة عن حقوق العمال.

وقال يوسف محمد العثمان فخرو إن بلاده ستضع، أيضا، حدا أدنى للأجور بداية من عام 2022، وفق ما نقلته “بي بي سي”.

ويمنع قانون “الكفالة” على العمال الأجانب مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل الكفيل.

وقد أدرجت قطر سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وإطلاقها مشاريع بناء ضخمة تطلبت جلب أعداد كبيرة إضافية من العمال الأجانب.

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ودأبت منظمات حقوقية على انتقاد نظام الكفالة باعتباره يسمح بانتهاك حقوق العمال.

وكانت قطر قد ألغت العام الماضي منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، في أغلب القطاعات، ولكنها الآن قررت الإلغاء التام بما في ذلك عمال البيوت، والعاملين في الإدارات الحكومية، وشركة الطيران القطرية.

ويبلغ عدد المواطنين القطريين 333 ألف نسمة في بلاد يصل عدد سكانها 2.7 مليون نسمة، حسب الإحصائيات الرسمية، ما يشكل أغلبية للأجانب.

وأضاف الوزير ذاته أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل قطر أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي، والمهارات، والكفاءات المهنية، لكنه لم يكشف الحد للأجور، الذي تعتزم الحكومة إقراره.