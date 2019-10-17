سعيد بادو: “أقولها بصوت عالي.. التكناوتي يستحق أن يكون الحارس الأول للمنتخب”

قدم سعيد بادو، مدرب حراس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، دعمه الكبير لحارس الفريق الأول، رضا التكناوتي، الذي تمت معاقبته من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومنعته من اللعب مع المنتخب لثلاثة أشهر.

وقال بادو، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الخميس، بمقر النادي بالدار البيضاء، إن التكناوتي يعتبر من أفضل الحراس في المغرب إن لم يكن أفضلهم، مشيدا بالمؤهلات التقنية الكبيرة التي يمتاز بها، وانضباطه في التداريب.

بادو، الذي سبق له وأن كان مدربا لحراس المنتخب الأول، قال في المناسبة ذاتها: ” أقولها وبصوت عالي، التكناوتي يستحق أن يكون هو الحارس الأول للمنتخب المغربي”.

وكان المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد قرر، قبل أسابيع، توقيف الحارس التكناوتي، من اللعب مع المنتخبات المغربية لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب تقرير من مدرب المنتخب المحلي، يشير فيه إلى أن اللاعب رفض خوض مباراة الجزائر، مدعبا تعرضه للإصابة.