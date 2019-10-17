أدانت استئنافية طنجة، أول أمس الثلاثاء، حكما بالسجن 50 سنة نافذة، موزعة على شخصين، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والنصب، والاحتيال، والاحتجاز والاختطاف، والضرب، والجرح، وذلك على خلفية تورطهما في عملية نصب على شاب بمبلغ مالي مهم مقابل مساعدته للوصول إلى الجنوب الإسباني.
وقضت المحكمة على المتهم “ح.ج” بثلاثين سنة سجنا نافذا و”ج.ب” بعشرين سنة سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطهما في عملية نصب على الضحية، إذ عمدا على استدراجه إلى إحدى غابات أصيلة، وتكبيل أطرافه، وتكميم فمه لمنعه من الصراخ، وضربه بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يقوما بسلبه ما بحوزته، والفرار إلى وجهة مجهولة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، قبل الإعلان عن الحكم، بتشديد العقوبة السجنية إلى المؤبد في حق المتهمين، لخطورة الأفعال المنسوبة إليهما.
كانت هذه تفاصيل خبر استئنافية طنجة توزع نصف قرن على متهمين أوهما شخصا على مساعدته في الوصول إلى الجنوب الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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