محطة أولاد زيان.. إحداث شركة تنمية خاصة لتدبير المحطة

اعترف عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، اليوم الخميس، من وجود اختلالات حول تدبير المحطة الطرقية “أولاد زيان”، التي تعتبر الوحيدة في العاصمة الاقتصادية.

ولفت الانتباه إلى ضرورة تأمين محيط المحطة المذكورة من الجرائم، إضافة إلى مشاكل أخرى، مثل ملاعب القرب الموجودة بالقرب منها، ومشاكل المهاجرين الأفارقة في محيط “ولاد زيان”.

وعلى إثر ذلك، تم التصويت بالإجماع من طرف المنتخبين، على هامش انعقاد الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، اليوم، على إحداث شركة تنمية خاصة لتدبير المحطة المذكورة.

علاوة على ذلك، أجمع المنتخبون في مجلس المدينة حول الضغط الكبير حول محطة الطرقية أولاد زيان.

وطالب بعضٌ تفعيل مخطط التنقلات الحضرية، وإحداث محطات طرقية أخرى، وذلك على مستوى الشمال “البرنوصي”، والوسط “طريق مديونة”، والجنوب “ليساسفة”، بهدف تقليص حجم الضغط على محطة “أولاد زيان”.

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وبعضٌ آخر اقترح إلغاء المحطة المذكورة بصفة عامة، مع إحداث محطات أخرى تحترم العدالة الجغرافية على مستوى المدينة.