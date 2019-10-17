شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية.. التحالف الدولي أوقف تبادل المعلومات المخابراتية مع تركيا والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، توقف عن تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما يخص الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي مع تركيا.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن "دير شبيغل" الألمانية، أن تركيا لم تعد تحصل على معلومات استخباراتية عن الحرب ضد داعش من قوات التحالف الدولي انطلاقاً من قاعدة العُديد في قطر، بموجب قرار الولايات المتحدة.

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وأكد الموقع أن حصول تركيا على المعلومات الاستخباراتية توقف في 9 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع بداية العملية العسكرية التركية في سوريا.

وذكر الموقع أن سبب القرار الخوف من احتمال استخدام الجيش التركي للبيانات، التي تجمع عبر الطائرات والأقمار الصناعية، والطائرات دون طيار، في العملية العسكرية ضد القوات الكردية، واصفة خطوة البنتاغون بـ"الصفعة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويرى الخبراء، وفقاً للصحيفة، أن الولايات المتحدة أقصت تركيا من التحالف الدولي فعلياً بموجب هذه القرارات.