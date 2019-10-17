شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات الجيش الليبي تقصف مقر ميلشيا الوفاق بطرابلس والان مع التفاصيل

كشفت تقارير محلية ليبية، أن سلاح الجو التابع لجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استهدف اليوم الخميس، أحد مقرات ميليشيات حكومة الوفاق وسط طرابلس، وذلك نقلًا عن موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، الذي أكد أن دخاناً كثيفاً تصاعد من المقر في منطقة بن عاشور.

ويأتي القصف الجوي في إطار هجوم أطلقه الجيش الليبي حفتر في أبريل الماضي، لتطهير طرابلس من الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق.