شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإتحاد الأوروبي يوقع على اتفاق جديد لانسحاب بريطانيا والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها منذ قليل، توقيع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على اتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الإتحاد "بريكسيت"، على أن يدخل الإتفاق حيز التنفيذ بداية شهر نوفمبر المقبل.

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