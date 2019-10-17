شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم كهرباء ساحل حضرموت بـ 7200 طن من مادة المازوت والان مع التفاصيل

زودت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي 7200 طن من المازوت مقدمه لكهرباء ساحل محافظة حضرموت. وافادت مصادر ان الباخرة الثالثة دخلت حيز التفريغ قبل حوالي ساعة من الآن بميناء المكلا وذلك لإستقرار التيار الكهربائي بساحل حضرموت. ويذكر ان هذه الامدادات مستمرة منذ الاسابيع الماضية ، على هيئة دفعات مقدمة من دولة الإمارات.

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