شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل

ذكرت مصادر عسكرية، اليوم الخميس، أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع وتحركات وتجمعات المليشيات الحوثية بصعدة.

وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة رغافة بمديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأشارت المصادر، إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدة عناصر حوثية، إلى جانب فرار أعداد أخرى منهم.