شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لنائب الرئيس اليمني تحتكر نقل نفط صافر إلى براً إلى شبوة والان مع التفاصيل

كشفت وسائل إعلام محلية، عن إحتكار شركة تابعة لنائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، عن نقل نفط مارب براً إلى شبوة، وذلك بعد أيام من إعلان شركة صافر تصدير أول شحنة نفط خام بعد توقف 5 سنوات وذلك بكمية قدرها 5 آلاف برميل .

واحتكرت شركة الحثيلي، المملوكة للجنرال علي محسن الأحمر، حقوق نقل النفط الخام من مأرب إلى شبوة، في الوقت الذي طالب رجال أعمال من أبناء مأرب منحهم امتياز نقل النفط، وأعلنوا استعدادهم توفير أي عدد من قاطرات النقل، غير أن مطالباتهم لم يتم الالتفات لها.

وخرجت أصوات من مأرب دعت إلى منح أبناء المحافظة حتى مهمة نقل النفط الذي يستخرج من أرضهم في الوقت الذي تعيش فيه محافظتهم وضعاً مزرياً على مستوى البنية التحتية.

وهاجم مسلحون من الدماشقة في مأرب ناقلات النفط المتجهة إلى شبوة بعد تجاوزها منطقة "رويك" شرق مأرب وأحرقوا ناقلتين رغم الحماية التي رافقت الناقلات.

Advertisements

وتظفر ناقلات الحثيلي بامتياز حصري لنقل أي شحنات نفطية، حيث كانت محافظة شبوة قد شهدت مطلع العام الجاري اشتباكات بين أبناء القبائل وقوات عسكرية موالية لعلي محسن الأحمر بعد رفض أهالي مديرية عرما شمال شرق المحافظة مرور ناقلات النفط من أراضيهم.

وطالب المسلحون القبليون، حينها، بإلغاء التعاقد مع شركة الحثيلي لنقل النفط من قطاع العقلة والتوقيع مع مؤسسة فارس ناصر الخيبلي للمقاولات وخدمات النفط والغاز على عقد نقل النفط كونه من أبناء المنطقة.

وشهدت المواجهات إحراق ناقلات نفط للشركتين، حيث تحولت قوات الجيش في شبوة إلى حارس لناقلات شركة الحثيلي بأوامر من الجنرال علي محسن الأحمر.