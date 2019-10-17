شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع في فنزويلا تعلن مصرع طيارين والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع في فنزويلا مصرع طيارين الاثنين، في تحطم مقاتلة من قواتها الجوية من طراز "سو-30" بولاية جواريكو وسط البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحادثة وقعت بعد إقلاع المقاتلة، أمس الأربعاء، من القاعدة العسكرية التي تحمل اسم "مانويل ريوس".

وأشارت إلى أن المقاتلة كانت في طريقها إلى قاعدة "لويس ديل فالي جارسيا" الواقعة في ضواحي مدينة برشلونة الفنزويلية.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمر بإجراء تحقيق دقيق لتحديد ملابسات وأسباب الكارثة.

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وسو-30 طائرة مقاتلة ثنائية المحرك والمقاعد، من إنتاج شركة سوخوي الروسية وتنتمي للجيل الرابع.

وهي مقاتلة متعددة المهام، قادرة على تحقيق السيطرة في الجو وتوجيه الضربات باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

وأنتج منها نحو 700 طائرة من مختلف الطرز، وتستخدم، إلى جانب روسيا، في الهند وفيتنام والجزائر وأنجولا وفنزويلا وإندونيسيا وكازاخستان والصين وماليزيا وأوغندا.