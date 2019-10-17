شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسمياً عن فوز قيس سعيد برئاسة تونس والان مع التفاصيل

أعلن رسمياً اليوم الخميس، عن فوز المرشح، قيس سعيد برئاسة تونس بعد حصوله على 72 بالمائة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الإنتخابات التونسية .

وجاء إعلان فوز قيس سعيد على خلفية عدم تقديم المرشحين المنافصين طعوناً إلى المحكمة الإدارية .

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وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز قيس سعيد بـ 72.71% من الأصوات، فيما جمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي على 27.29%.

وصوّت 2.7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوت 1.04 مليون ناخب للقروي في الانتخابات التي جرت الأحد. وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49%)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).