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الإعلان رسمياً عن فوز قيس سعيد برئاسة تونس

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أعلن رسمياً اليوم الخميس، عن فوز المرشح، قيس سعيد برئاسة تونس بعد حصوله على 72 بالمائة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الإنتخابات التونسية .

 

وجاء إعلان فوز قيس سعيد على خلفية عدم تقديم المرشحين المنافصين طعوناً إلى المحكمة الإدارية .

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وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز قيس سعيد بـ 72.71% من الأصوات، فيما جمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي على 27.29%.

 

وصوّت 2.7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوت 1.04 مليون ناخب للقروي في الانتخابات التي جرت الأحد. وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49%)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).

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