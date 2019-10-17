شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يؤكد على ضرورة التضامن العربي لمواجهة البيئة الإقليمية المقلقة والان مع التفاصيل

أكد وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، على أهمية التضامن العربي لمواجهة البيئة الإقليمية المقلقة للغاية .

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وقال قرقاش في تغريدات باللغة الإنجليزية على تويتر، "تتطلب البيئة الإقليمية المقلقة للغاية التضامن العربي والحد الأدنى من القواسم المشتركة والمقبولة من قبل الدول العربية الآن أكثر من أي وقت مضى" .. لافتاً إلى أهمية أن الدعوات المتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة مركز عربي معتدل كانت فعالة في الوقت المناسب وضرورية.

وأضاف "إن تغيير المعايير الدولية والعدوان الإقليمي تجاه الدول العربية لم يعد مقبولاً ويتطلب احترام السيادة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون العربية تعاونًا عربيًا نشطًا لإحباط هذه التحديات" .