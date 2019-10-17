شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الميليشيات تنتهي من إدراج مجنديها ضمن قوام الداخلية والان مع التفاصيل

قالت مصادر أمنية في صنعاء، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إنتهت من إدراج جميع مجنديها في الوحدات الأمنية وألحقتهم على قوام الداخلية، بالتزامن مع حركة تجنيد مستمرة.

ونقل موقع نيوز يمن عن مصادر عاملة واستخباراتية متطابقة هذه الأنباء .. موضحة أن جميع المسلحين وعناصر المليشيات باتوا محسوبين ومرقمين على وحدات، أمن مركزي (أمن خاصة)، وأمن عام، ونجدة، ضمن كشوف وزارة الداخلية.

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وبدأت المليشيات فعلياً بصرف مرتباتهم عبر المناديب والكُتّاب الممثلين لوحدات وتشكيلات أمنية تتبع الوزارة.

من جانب آخر وعلى صلة، أكدت مصادر مطابقة قيام المليشيات الحوثية بإدراج جميع المقاتلين في الجبهات ضمن كشوف وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب.