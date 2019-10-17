شكرا لقرائتكم خبر عن حمود منصر : الزنداني حشد ضد الجنوب ولم ينصر عائشة عن الحوثيين والان مع التفاصيل

قارن الإعلامي اليمني، حمود منصر، بين تعامل القيادي في جماعة الإصلاح، عبدالمجيد الزنداني مع الجنوب عام 1994م وميليشيا الحوثي الإنقلابية عام 2014م .

وقال منصر، في تغريدة له بتويتر، أن عبدالمجيد الزنداني حرض وحشد لحرب عام 1994, وطاف بكل معسكرات عفاش والإصلاح يحض ويحرض على مقاتلة الجنوبيين تحت شعار، حرب الردة والإنفصال .. متسائلاً أين هو اليوم لم يتفوه بكلمة واحدة ضد الحوثيين، لنصرة عائشة وعثمان وعمر ؟! .

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وأختتم تغريدته بوصف الزنداني ومن مثله بـ"علماء التكفير والفجور" .. لافتاً إلى أنهم إختفوا عند دخول الحوثيين .

ولعب الزنداني دوراً كبيراً في حشد المقاتلين لإجتياح الجنوب عام 1994م عندما أعلن الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، الإنفصال .