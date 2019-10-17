شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تستخدم دبابات إسرائيلية في عدوانها على سوريا والان مع التفاصيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش التركي استخدم خلال عمليته العسكرية شمال سوريا، دبابات طُورت على يد شركة إسرائيلية ضمن اتفاقية تعاون دفاعي وأمني سابقة بين تركيا وإسرائيل.

وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، أن ”الدبابات التي استخدمها الجيش التركي وهي من طراز M60-A1 طورتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية“.

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وأوضحت الصحيفة، أن ”شركة Israeli Military Industries هي من أشرفت على تطوير هذا النوع من الدبابات، التي يستخدمها الجيش التركي، حيث تم تزويدها بأنظمة متقدمة لمكافحة الحرائق، ووحدة طاقة جديدة مزودة بمحرك وناقل حركة بقوة ألف حصان، وتم تجهيز الدبابات أيضًا بدرع لزيادة تحصينها“.

وأضافت أن ”إسرائيل طورت أيضًا خزان الوقود في الدبابة المذكورة، وزودته بأنظمة أكثر حداثة ومدمجة بالفعل في دبابات القتال الرئيسية التابعة للجيش الإسرائيلي، بتكلفة 687 مليون دولار“.

وجمعت تركيا وإسرائيل، علاقات في مجالات مختلفة، منها ما يتعلق بالصناعات العسكرية والأنظمة الدفاعية ومنظومات أمنية، كما كانت تركيا من أوائل الدول الإسلامية الي افتتحت قنصلية إسرائيلية على أراضيها.