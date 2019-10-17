قائد العمليات المشتركة اليمني يشدد على رفع مستوى الجاهزية لاستكمال تحرير البلاد من الانقلابيين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:05 مساءً, 17 أكتوبر 2019 م شدد قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، اليوم، ضرورة مضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية لاستكمال تحرير البلاد من الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشاد خلال زيارته لجبهة صرواح بمأرب، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، بتضحيات الجيش الوطني في سبيل الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية.

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