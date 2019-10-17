أعلن وزير الخاريجة الاميركي مايك بنس، الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس الأميركي: واشنطن وأنقرة اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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