وطني الصالات يستهل مشواره بتصفيات آسيا بسداسية في مرمى فلسطين

رياضة 2019-10-17 | 18:32 1,209 مشاهدة استهل المنتخب الوطني لكرة الصالات، مشواره في التصفيات المؤهلة الى نهائيات آسيا في العاصمة البحرينية المنامة، بالفوز على فلسطين 6-3. وتضم مجموعة اسود الرافدين منتخبات فلسطين والكويت والإمارات والبلد المضيف البحرين. ويترشح من هذه المجموعة منتخبان، والثالث يلاعب ثالث المجموعة الاخرى التي تضم السعودية وعمان وقطر ولبنان. وسيخوض منتخب العراق مباراته الثانية في التصفيات غدًا الجمعة أمام منتخب الكويت.



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