إمام مسجد ليفربول: محمد صلاح ساهم في انخفاض معدلات الكراهية ضد المسلمين

2019-10-17 | 18:21
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كشف أبو أسامه الذهبي إمام أكبر مساجد ليفربول الإنجليزية عن الدور الذي قام به محمد صلاح بعد انتقاله إلى الريدز في صيف عام 2017 وساعد في انخفاض معدل الكراهية ضد المسلمين في المدينة.
وتحدث الإمام عن دور محمد صلاح من خلال حواره مع شبكة "TV2" النرويجية، وقال: "بالطبع، مازالت هناك بعض مشاعر الكراهية والعنصرية في ليفربول، لكن هناك شيء واحد فقط من جعل الوضع أفضل بكثير للمسلمين في المدينة وهو محمد صلاح".
وتابع: "كرة القدم لعبة جميلة، لقد رأيت بعيني كيف أصبح الناس أكثر تسامحًا وقبولاً للمسلمين كجزء مهم من المشهد الاجتماعي في ليفربول وهذا جيدًا مقارنة بالسنوات الماضية".
الجدير بالذكر أن هناك دراسة قد دعمت رأي الإمام، من جامعة ستانفورد أن جرائم الكراهية ضد المسلمين قد انخفضت بنسبة 18.9%، بعد توقيع محمد صلاح لنادي ليفربول في عام 2017.
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