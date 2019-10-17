إمام مسجد ليفربول: محمد صلاح ساهم في انخفاض معدلات الكراهية ضد المسلمين

ويعتقد الذهبي أن تألق الفرعون المصري في مباريات الفريق على مدار العامين الماضيين، جعل المدينة الإنجليزية أكثر تسامحًا عن ما كان عليه الأمر في الماضي.

وتحدث الإمام عن دور محمد صلاح من خلال حواره مع شبكة "TV2" النرويجية، وقال: "بالطبع، مازالت هناك بعض مشاعر الكراهية والعنصرية في ليفربول، لكن هناك شيء واحد فقط من جعل الوضع أفضل بكثير للمسلمين في المدينة وهو محمد صلاح".



وتابع: "كرة القدم لعبة جميلة، لقد رأيت بعيني كيف أصبح الناس أكثر تسامحًا وقبولاً للمسلمين كجزء مهم من المشهد الاجتماعي في ليفربول وهذا جيدًا مقارنة بالسنوات الماضية".

الجدير بالذكر أن هناك دراسة قد دعمت رأي الإمام، من جامعة ستانفورد أن جرائم الكراهية ضد المسلمين قد انخفضت بنسبة 18.9%، بعد توقيع محمد صلاح لنادي ليفربول في عام 2017.