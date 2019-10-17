نفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، الانباء التي افادت بتدخل مديرية امن الحشد الشعبي باحداث التظاهرات، مؤكدة ان تشكيلات الحشد لم تكلف باي واجب اثناء تلك التظاهرات. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض الوكالات الخبرية بثت خبرا تتهم مدير امن الحشد الشعبي بخصوص احداث التظاهرات، وبالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا نؤكد ان تشكيلات الحشد الشعبي لم تكلف باي واجب اثناء التظاهرات".



وحذرت القيادة، بحسب البيان، "وسائل الاعلام التي تحاول ارباك الرأي العام بقصص مفبركة وغير دقيقة، ونهيب بإعلامنا الوطني بنقل الحقائق بمهنية وشفافية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة: تشكيلات الحشد الشعبي لم تكلف باي واجب اثناء التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.