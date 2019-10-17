القبض على عصابة تشادية للاتجار بالسلاح جنوبي ليبيا

قال الرائد سليمان قريرة رئيس مركز براك الشاطئ الليبي الأمني إن تحريات المركز الأمني نجحت في تتبع خلية تمتهن التجارة بالأسلحة وإرسالها لجهات غير معلومة في الجنوب الليبي.

وتابع قريرة، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الأجهزة الأمنية تتبعت الخلية وتأكدت من صحة المعلومات، وتوجهت على الفور رفقة قوة أمنية داهمت الموقع.

وأسفرت المداهمة عن إلقاء القبض على كافة أفراد العصابة المكونة من عناصر تشادية وبحوزتهم مبالغ مالية وبعض الأسلحة والذخائر من نوع (كلاشنكوف) وبعض مواد (TNT) التي تستخدم في صناعة المتفجرات، حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.

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ويعاني الجنوب الليبي من انتشار خلايا نائمة تابعة للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عصابات عابرة للحدود تمارس عمليات خطف ونشاطات إجرامية، بالإضافة إلى تهريب السلاح والوقود والمخدرات والهجرة غير الشرعية والوقود.





واستطاع الجيش الليبي فرض الأمن في الجنوب منذ إطلاق عملية "فرض القانون" في يناير الماضي، ومن آن لآخر يطلق عمليات عسكرية لتأمين المدن المحررة، كان آخرها ما صرح به العميد خالد المحجوب مدير ادارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ"العين الاخبارية" حول دخول وحدات من الجيش الليبي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري لمدينة مرزق.

وتابع المحجوب: "المراحل الأساسية التي أخذتها الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة هي تأمين المدينة جيداً ومنع أي خروقات أمنية قد تهدد سلامة المواطنين، ثم البدء في عودة الأهالي لأحيائهم بتوفير سكن لمن تضرر سكنه والعمل على عودة الكل لسكنهم وأحيائهم".

كانت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" قد شنت سلسلة غارات في سبتمبر الماضي على تمركزات قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق نتج عنها مقتل أكثر من 47 قياديا إرهابيا من بينهم حمزة التباوي المطلوب دوليًا.