إصابة الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي في غارة للجيش الليبي

أصيب الإرهابي الليبي المطلوب دوليا صلاح بادي، آمر "مليشيا الصمود" في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي في خبر عاجل، بأن الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي أصيب في استهداف القوات الجوية مقر مليشياته.

وأشار إلى أن المليشيا تتكتم على علاقة الإصابة بالضربة الجوية لمنطقة الفرناج، مدعية أن الضربة لم تصب المعسكر وأصابت أهدافا مدنية، مشيرا إلى أنه تم نقله عقب الضربة في سيارة إسعاف مجهزة وخاصة إلى مكان آخر.





واستهدف سلاح الجو الليبي الموقع الرئيسي لمليشيا باب تاجوراء، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصرها الإرهابيين، وتدمير مقر غرفة عملياتها والتي تحتوي على غرفة عمليات الطيران التركي المسير، حسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

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وتقع غرفة العمليات في شارع الظل داخل بيت المعتصم القذافي بعد إسقاط نظام العقيد 2011، وتتمركز هذه المليشيا في جزيرة مسجد القدس بمنطقة رأس حسن، وارتكبت العديد من عمليات الخطف والتعذيب والقتل، كان أبرزها قتل الشابين عبدالسلام الحامي وعلي الأجنف.

واعتدت هذه المليشيا في وقت سابق على نشطاء حقوقيين وسياسيين ليبيين، مثل الناشطة مريم الطيب، وخطف محمد البوعة مؤسس حراك صوت الشعب.





سقوط الخلاطات

وأفاد مصدر عسكري ليبي مطلع بأن قوات الجيش الوطني تسيطر على نحو 70% من محور الخلاطات، جنوبي العاصمة طرابلس.

وتابع المصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ "العين الإخبارية" أن المنطقة من "شيل السويحلي لمثلث شارع غزة" (جنوب العاصمة) تحت سيطرة الجيش الليبي.

ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، في العاصمة طرابلس، بهدف تطهيرها من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.