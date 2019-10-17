رئيس المجلس الأوروبي: قمة الاتحاد أيدت اتفاق بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، الخميس، على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن قمة رؤساء الدول والحكومات "تبنت هذا الاتفاق ويبدو أننا نقترب كثيرا من المرحلة النهائية"، وذلك في تصريحات للصحافيين بعد لقاء بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



ومن جانب آخر، قال مسؤول بريطاني رفيع إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتقد أن على المشرعين أن يختاروا التصويت لاتفاقه الجديد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإلا سيخاطرون بانسحاب فوضوي من التكتل لأن تأجيل الانسحاب لم يعد خيارا مطروحا.

ويصوت المشرعون على اتفاق جونسون، السبت المقبل، ووافق البرلمان على قرار يجبر جونسون على طلب تأجيل الانسحاب لما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول إذا لم يستطع تمرير اتفاقه في البرلمان.

وقال جونسون إن حكومته ستحترم القانون لكن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول مهما كان الثمن.