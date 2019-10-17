أمر ملكي بحريني بتعيين مستشار جديد للأمن الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بتعيين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشاراً للأمن الوطني.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (54) لسنة 2019 أنه يعين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشاراً للأمن الوطني، ويتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى.
وأضافت: "يتولى الإشراف على سياسات واستراتيجيات الأمن الوطني للبحرين بما يكفل ويحفظ المصالح العليا الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة".
وجاء في المادة الثانية أنه يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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