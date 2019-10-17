انت الان تتابع بريطانيا تتوصل لاتفاق للخروج وتحدي إقراره ينتظر جونسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يصافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الخميس

توصلت بريطانيا في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال، لكنها لا تزال تواجه تحدي إقراره في البرلمان.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في تغريدة يوم الخميس قبيل ساعات قليلة من انطلاق قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل ”عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق، لدينا واحد! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول“.

وأضاف أنه سيوصي بأن يوافق زعماء باقي الدول الأعضاء بالتكتل وعددها 27 على الاتفاق.

وتابع في رسالة مرفقة ”أعتقد أن الوقت حان لإتمام عملية الانفصال والمضي قدما، بأسرع ما يمكن، إلى التفاوض على الشراكة في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة“.

وبشكل منفصل، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون ”توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم للخروج“.

ويأمل جونسون في إقرار الاتفاق في تصويت بجلسة استثنائية للبرلمان يوم السبت، لتمهيد الطريق نحو خروج منظم من التكتل يوم 31 أكتوبر تشرين الأول.

لكن حزبا من أيرلندا الشمالية يحتاجه جونسون لتمرير الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بعد أسابيع من التفاوض، رفض تأييده.

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كما قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في بروكسل إنه ”غير راض“ عن الاتفاق وسيصوت ضده. وقال نواب من الحزب إنه طُلب منهم التصويت يوم السبت لصالح إجراء استفتاء آخر.

ويبقي الاتفاق الجديد أيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، لكن ستُفرض رسوم على السلع التي تعبر من البر الرئيسي لبريطانيا إلى أيرلندا الشمالية إذا كان من المعتقد أنها ستواصل طريقها إلى أيرلندا والسوق الأوروبية الموحدة.

لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب من أيرلندا الشمالية يدعم حكومة جونسون، قال إن النص غير مقبول.

وقالت زعيمة الحزب آرلين فوستر ونائبها نايجل دودز في بيان ”سنواصل العمل مع الحكومة لنحاول التوصل إلى اتفاق معقول مناسب لأيرلندا الشمالية ويحمي السلامة الاقتصادية والدستورية للمملكة المتحدة“.

ولا يحظى جونسون بأغلبية في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا، وعمليا يحتاج إلى 320 صوتا للتصديق على الاتفاق يوم السبت.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي يوم الخميس إن المجلس مستعد لتقييم وربما إقرار النص الجديد لاتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب على تويتر ”التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا أمر إيجابي. علينا الآن النظر للنص بالتفصيل. البرلمان الأوروبي مستعد للعب هذا الدور“.