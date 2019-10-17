دول الاتحاد الأوروبي توافق على اتفاقية بريكست

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الاتحاد الأوروبي قرر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الموافقة على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم بتقديم دعم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الموعد المحدد لذلك في الأول من تشرين ثان/نوفمبر القادم.

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