الان تتابع الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق جديد مع بريطانيا حول "بريكست" والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد مع بريطانيا بشأن انسحابها منه، مقررة إدخال هذه الصفقة حيز التنفيذ يوم 1 نوفمبر المقبل.

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