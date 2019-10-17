تفاصيل وفاة عضو الكونجرس المتسبب في التحقيق مع ترامب 

الخميس 17 أكتوبر 2019

النائب ايلايجا كامنغز

الخليج 365

توفي عضو الكونغرس الديموقراطي البارز ايلايجا كامنغز الذي كان في صلب التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن 68 عاماً، حسب ما أفاد مكتبه.



ومات النائب عن مدينة بالتيمور في مستشفى جون هوبكنز "بسبب مضاعفات صحية مزمنة"، دون كشف سبب الوفاة.

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وكامنغز شخصية مرموقة، وترأس لجنة الإشراف والإصلاح، واشتهر بقامته الفارعة وصوته الجهوري وبلاغته في الخطابة، وكان في صلب التحقيق لعزل الرئيس، وتصادم معه مراراً في الأشهر الأخيرة.

وتحقق اللجنة في قضايا بينها معاملة إدارة ترامب للمهاجرين على الحدود مع المكسيك، ومساعيها لإضافة سؤال عن الجنسية في الإحصاء العام المقبل.

وفي يوليو الماضي، قال الرئيس الأمريكي واصفًا بالتيمور عن إنها "مليئة بالجرذان والقوارض" وغير صالحة لعيش البشر، وألقى بمسؤولية ذلك على كامنغز، الديموقراطي الأمريكي من أصل أفريقي الذي مثل المدينة التي تسكنها غالبية من السود في الكونغرس منذ 1996.

وكتب كامنغز رداً على ذلك "سيدي الرئيس، أنا أذهب إلى منزلي وإلى منطقتي يومياً. كل صباح أستيقظ، وأذهب وأناضل من أجل جيراني. ويرتب علي واجبي الدستوري الإشراف على السلطة التنفيذية. ولكن واجبي الأخلاقي يحتم علي القتال من أجل أبناء دائرتي".

وكان كامنغز، ابن المزارعين المستأجرين، أحد أكثر الديموقراطيين نفوذاً في الكونغرس، وحليفاً أساسياً لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.