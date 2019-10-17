المسماري يكشف مخطط أردوغان والسراج لتدمير ليبيا

الخميس 17 أكتوبر 2019

المسماري

الخليج 365

أوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء "أحمد المسماري" ، اليوم الخميس, أن الجيش الوطني الليبي عزز من تقدمه العسكري فى معركة تحرير طرابلس من الميلشيات الإرهابية المسلحة.

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وحسب موقع قناة "218" الليبية التي نقلت تصريحات "المسماري"، فأن سلاح الجو استهدف في الأسبوع الماضي مواقع منها مخازن للذخيرة، ومدرعات تابعة للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وقال المسماري، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يُحاول التقرب من تركيا بإعلان دعمه لعملياتها العسكرية في سوريا، لنقل مُقاتلين إرهابيين إلى ليبيا.

ميدانياً، أوضح المسماري أن الأسبوع الماضي كان حافلاً بالتطوّرات على كافة المحاور، من القرضابية إلى تاجوراء، ومن عين زارة وصلاح الدين إلى منطقة العزيزية في محيط العاصمة.

وقال المسماري، إن إرهابيين مدرجين على قوائم الإرهاب في العديد من دول العالم يقاتلون في صفوف الوفاق ضد الجيش الوطني.