مقاتلات الجيش الوطني الليبي

الخليج 365

كشفت تقارير محلية ليبية، أن سلاح الجو التابع لجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استهدف اليوم الخميس، أحد مقرات ميليشيات حكومة الوفاق وسط طرابلس، وذلك نقلًا عن موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، الذي أكد أن دخاناً كثيفاً تصاعد من المقر في منطقة بن عاشور.



ويأتي القصف الجوي في إطار هجوم أطلقه الجيش الليبي حفتر في أبريل الماضي، لتطهير طرابلس من الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات الجيش الليبي تقصف مقر ميلشيا الوفاق بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.