مندوب أمريكا: ممتنون للسعودية والإمارات على تقديم المساعدات لليمنيين

الخميس 17 أكتوبر 2019

مارتن غريفيث

الخليج 365 ـ صنعاء

قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن إن واشنطن ممتنة للسعودية والإمارات على تقديم المساعدات لليمنيين.



وأكد المندوب الأمريكي أن وقف هجمات الحوثيين على السعودية ستكون خطوة مهمة نحو التهدئة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قال إن هناك المزيد من الأمل رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب اليمني.

Advertisements

وأضاف غريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن حول التطورات في اليمن، أن هناك مؤشرات جيدة بشأن المفاوضات حول جنوب اليمن.

وأوضح أن هناك تقدما في المحادثات التي تقودها السعودية بشأن الوضع في جنوب اليمن.

وتابع المبعوث الأممي: حذرنا من تفاقم الوضع في اليمن خاصة في الجنوب.

ولفت إلى أنه كان من المفترض التوقيع اليوم على اتفاق في جدة لحل الأزمة في جنوب اليمن.

وقال المبعوث الأممي إن على الحكومة اليمنية العودة إلى عدن.

وأضاف: نثمن دور ولي العهد السعودي بشأن دعم مسار السلام في اليمن.