روسيا: عمليات تركيا في شمال شرق سوريا لن تستمر طويلا

الخميس 17 أكتوبر 2019

مجلس الأمن الروسي

الخليج 365 ـ متابعات

قال مجلس الأمن الروسي إن العملية العسكرية التركية في سوريا لن تستمر لمدة طويلة، لافتا إلى وجود خطر اندلاع اشتباك بين الجيشين التركي والسوري نظرا لتواصل الأعمال القتالية.

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وأوضح النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري أفيريانوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "على ما يبدو، لا تنص الأهداف التي يحددها الأتراك، برأيي، على وجود طابع مستمر للأعمال القتالية".

وذكر أفيريانوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان يوجد أي احتمال لاندلاع اشتباك بين القوات التركية والسورية بسبب العملية الجارية شمال شرق سوريا: "أعتقد أن مثل هذا الخطر موجود دائما في أي نزاع".

وبدأت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية شمال شرق سوريا.