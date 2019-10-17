سعودي يحاول التخلص من زوجته " بمطرقة"

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الخميس 17 أكتوبر 2019
الخليج 365
تم إحالة رجل سعودي للمحكمة بعدما تم تصويره عن طريق كاميرات المراقبة وهو يقوم بإلقاء مطرقة على زوجته خلال شجار دار بينهما، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ .
وقد ألقي عليها المطرقة أثناء انتظارها للسائق.
وبعدما نجت الزوجة من الحادث قامت برفع دعوى قضائية تطالب فيها باصدار أقصى عقوبة ضد زوجها.
وقد أدين الرجل في السابق في قضايا اعتداء، وفقا للمدعين العامين.
ولم يتضح على الفور متى ستبدأ المحاكمة أو العقوبة التي سيواجهها إذا أدين.
وقالت الصحيفة إن النيابة العامة في المملكة تنسق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحد من العنف المنزلي وتطبيق شامل لنظام الحماية الاجتماعية في البلاد.
وكانت السلطات السعودية قد كشفت ، في الأشهر الأخيرة ، عن العديد من حالات العنف العائلي وقامت بمحاكمة العديد من الأزواج.
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