المرصد السوري: تركيا استخدمت أسلحة محرمة دوليا بشمال سوريا

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الخميس 17 أكتوبر 2019
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان
الخليج 365 ـ متابعات
أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان استخدام أسلحة محرمة دوليًا في الهجمات التركية على شمال سوريا.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، أن تركيا ارتكبت جرائم حرب وضد الإنسانية في الهجوم على شمال سوريا.
ولفت إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تمنع وصول فرق الإسعاف إلى الجرحى في منطقة رأس العين.
وتابع: الفصائل الموالية لتركيا ساعدت في فرار عناصر تنظيم داعش من سجن مخيم عين عيسى.
إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، إن عقوبات الاتحاد ضد تركيا يجب أن تُطبق على العقود القائمة.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019: على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى عقوبات صارمة ضد تركيا.
وزاد: لا بد من تعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
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