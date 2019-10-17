سعيد يستعد لأداء اليمين رئيسا لتونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس النتائج النهائية لانتخابات الجولة الثانية للرئاسية والتي ثبتت فوز قيس سعيد بفارق كبير عن منافسه نبيل القروي، يتوقع الإعلان عن أداء لليمين الدستورية في جلسة عامة استثنائية للبرلمان.
وأبقت الهيئة على النتائج الأولية بعد أن امتنع المرشح الخاسر نبيل القروي عن تقديم أي طعن في النتائج وتهنئته في وقت سابق للمرشح الفائز قيس سعيد.
وكان المرشح المستقل سعيد فاز بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين في مقابل 27.29% للقروي.
وستكون أولى مهام سعيد في الفترة المقبلة تكليف مرشح لحزب الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة.
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