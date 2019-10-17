أمريكا تبلغ هادي تمسكها بوحدة اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل والوفد المرافق له آخر التطورات في اليمن.

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وجرى خلال اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

وثمن الرئيس اليمني عمق العلاقات المميزة بين بلاده والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومنها التعاون الاستراتيجي في مواجهة التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وتهديدها للأمن والسلام العالمي بصورة عامة.

وجدد المسؤول الأمريكي من جهته، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ووحدته وثوابته وأمنه واستقراره.