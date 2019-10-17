السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن
بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل والوفد المرافق له آخر التطورات في اليمن.
وجرى خلال اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.
وثمن الرئيس اليمني عمق العلاقات المميزة بين بلاده والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومنها التعاون الاستراتيجي في مواجهة التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وتهديدها للأمن والسلام العالمي بصورة عامة.
وجدد المسؤول الأمريكي من جهته، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ووحدته وثوابته وأمنه واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تبلغ هادي تمسكها بوحدة اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.