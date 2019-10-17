قبيلة ريام تتمرد على الحوثيين وتكبدهم خسائر فادحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، البيضاء

أكد مصدر محلي بمحافظة البيضاء أن مواجهات عنيفة اندلعت بين ميليشيات الحوثي الانقلابية وقبيلة ريام الموالية لها في مدينة رداع، خلفت جرحى من الطرفين. وتأتي المواجهات بعد أن أرسلت ميليشيات الحوثي حملة أمنية مكونة من عدد من الأطقم إلى قبيلة «ريام» بهدف ضبط مطلوبين، غير أن مسلحي القبيلة تصدوا للحملة واندلعت الاشتباكات.

ووفقا للمصادر فإن أربعة من عناصر الحملة الحوثية أصيبوا بجروح فيما تمكن مسلحو قبيلة ريام من أسر ثلاثة آخرين، والاستيلاء على أربعة أطقم، في المقابل أصيب عدد من مسلحي القبيلة أحدهم بجروح خطيرة.

وطلبت ميليشيات الحوثي تعزيزات عسكرية من ذمار وسط حالة من التوتر الشديد تسود مدينة رداع في هذه الأثناء في ظل استحداث نقاط تفتيش في شوارع المدينة وانتشار عربات عسكرية في الطرقات، وتعد قبيلة ريام المخزون البشري لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد.

على صعيد آخر، قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس إحاطة جديدة لمجلس الأمن حول تطورات الجهود السياسية في اليمن.

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وقال الحساب الرسمي للبعثة الأممية على «تويتر» إن غريفيث سيقدم للمجلس إحاطة عن الوضع في اليمن، وسيطلع مجلس الأمن عن نتائج زيارته الأخيرة ولقاءاته بأطراف الصراع اليمني، ونتائج لقاءات الحديدة بين لجنتي الحكومة الشرعية والحوثيين.

وكان المبعوث الأممي غريفيث وصل مطلع أكتوبر الحالي إلى العاصمة صنعاء والتقى قيادات ميليشيات الحوثي لتحقيق التهدئة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة.

من جهة أخرى ثمن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، الجهود الكبيرة للأشقاء في السعودية من أجل عودة الأمور إلى نصابها في العاصمة الموقتة عدن، داعيا وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها وعدم الانجرار وراء التسريبات الكاذبة، نافيا صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي.

وجدد ناطق الحكومة التأكيد على موقف الحكومة الشرعية الواضح والثابت من كل الثوابت الوطنية، وقال بادي: إن الموقف الحكومي كان وسيظل ملتزما بالثوابت الوطنية، ومعبرا عن أحلام وتطلعات اليمنيين في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها، والأبواب للحوار البناء مشرعة لبناء دولة العدل والقانون والشراكة.

مشاهدات يمنية