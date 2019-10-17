شنكر للقطريين: أوقفوا دعمكم لإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

يحمل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، خلال زيارته التي بدأت أمس إلى قطر، رسالة واضحة بضرورة وقف دعمهم لإيران، والكف عن العمل ضد دول المنطقة، ويدعوها إلى الاتحاد خلف دول المنطقة من أجل مواجهة إيران.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا، أعلنت فيه زيارة شنكر إلى الدوحة التي بدأت أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه سيطرح بعض القضايا الثنائية بين البلدين والإقليمية.

Advertisements

ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن مساعد بومبيو لشؤون الشرق الأدنى سيلتقي وزير الخارجية القطري، محمد آل ثاني، وعددا من المسؤولين في الحكومة القطرية.

وسيشدد شنكر على ضرورة توحد دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، وفقا للخارجية الأمريكية.

وتمتلك واشنطن القاعدة العسكرية الأكبر لها في الدول العربية، داخل الأراضي القطرية، وهي قاعدة العديد الجوية، والتي تضم الآلاف من القوات الأمريكية في المنطقة.